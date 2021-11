Daftar Harga All New Toyota Avanza dan All New Toyota Veloz, Naik Hampir Rp20 Juta

PIKIRAN RAKYAT - Toyota resmi merilis All New Avanza dan All New Veloz di Indonesia. Kedua mobil di segmen low Multi Purpose Vehicle (MPV) ini hadir dengan desain yang lebih segar serta penambahan fitur baru.

Dengan berbagai ubahan dan teknologi baru, harga Toyota Avanza terbaru kini naik hingga Rp18 jutaan.

Secara spesifikasi, Avanza dan Veloz baru punya tampilan yang benar-benar baru.

Avanza terbaru juga hadir dengan menggunakan platform baru, Full Engine – Front Wheel Drive (FF) yang dikembangkan Toyota untuk Avanza.

Baca Juga: Peringati Hari Pahlawan, Rocky Gerung Sebut yang Diingat Saat Ini Pengkhianat

Secara dimensi All New Avanza kini lebih besar, panjang 4.395 mm, lebar 1.730 mm, dan tinggi hingga 1.700 mm, untuk wheelbase mencapai 2.750 mm.

Jarak antara penumpang baris pertama dan kedua di All New Avanza adalah 980 mm, sementara jarak antara penumpang baris kedua dan ketiga adalah 700 mm.

Untuk varian termurah yakni 1,3 E dengan transmisi manual. Sedangkan yang paling mewahnya merupakan tipe 1,5 G CVT yang dilengkapi dengan fitur Toyota Safety Sense.

Untuk mesin yang akan digunakan pada Toyota Avanza tipe terbaru ini 1NR-VE dengan tenaga maksimal 98 PS bertorsi maksimum 121 Nm.