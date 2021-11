Banjir Fitur Baru, Simak Spesifikasi dan Teknologi All New Toyota Avanza

PIKIRAN RAKYAT - Toyota resmi merilis All New Avanza dan All New Veloz di Indonesia. Kedua mobil ini diluncurkan Toyota secara virtual, Rabu, 10 November 2021.

All New Avanza dan All New Veloz hadir dengan tampilan baru. Selain itu Toyota juga melengkapi All New Avanza dan All New Veloz dengan beragam teknologi serta fitur baru.

“Sebagai model global yang dikembangkan di Indonesia, Avanza telah menjadi brand penting bagi Toyota Global dan Toyota Indonesia. Avanza mencerminkan komitmen dan upaya kuat Toyota dalam menghadirkan ever-better car yang tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan mobilitas di Indonesia, tetapi juga dijual di banyak negara secara global," ungkap Regional Operating Officer (ROO), Asia Region, Toyota Motor Corporation, Susumu Matsuda dalam keterangannya.

All New Avanza hadir dengan menggunakan platform baru, Platform Full Engine – Front Wheel Drive (FF) yang dikembangkan Toyota khusus Avanza.

Platform FF dikombinasikan dengan New Comfortable Suspension dengan mengoptimalkan geometri suspensi depan dan belakang. Hal ini membuat Toyota mengklaim Avanza dan Veloz terbaru hadir dengan tingkat kenyamanan yang tinggi.

Secara dimensi All New Avanza kini lebih besar, panjang 4.395 mm, lebar 1.730 mm, dan tinggi hingga 1.700 mm, untuk wheelbase mencapai 2.750 mm.

Jarak antara penumpang baris pertama dan kedua di All New Avanza adalah 980 mm, sementara jarak antara penumpang baris kedua dan ketiga adalah 700

Selain itu, Toyota juga merancang untuk memiliki konfigurasi yang fleksibel sesuai kebutuhan pelanggan, bahkan dapat disesuaikan menjadi New Pleasant Long Sofa Mode untuk memberikan ruang yang nyaman bagi seluruh anggota keluarga.