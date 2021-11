Siap Meluncur Hari Ini, Simak Bocoran Harga Toyota Avanza dan Veloz Terbaru

PIKIRAN RAKYAT - PT Toyota Astra Motor (TAM) dipastikan akan meluncurkan Toyota Avanza dan Veloz terbaru pada hari ini, Rabu 10 November 2021.

Hal tersebut sudah mereka konfirmasi pada undangan yang diterima tim redaksi Pikiran-Rakyat.com beberapa waktu lalu.

Dalam undangan dijelaskan bahwa peluncuran dari Toyota Avanza dan Veloz Terbaru akan dilaksanakan sehari jelang penyelenggaraan Gaikindo International Auto Show (GIIAS) 2021 yang digelar 11-21 November 2021.

"Melalui surat ini, PT Toyota Astra Motor (TAM) mengundang rekan media untuk menyaksikan acara world premiere of all new Veloz dan all new Avanza," tulis Toyota beberapa waktu lalu.

Perlu diketahui, meskipun belum diluncurkan, bocoran harga dari mobil keluarga sejuta umat ini sudah beredar di media sosial.

Dari bocoran harga, diketahui banderol dari Toyota Avanza dan Veloz terbaru memiliki selisih yang cukup jauh jika dibandingkan dengan varian lamanya.

Seperti diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya, terdapat 5 varian Toyota Avanza baru dan 6 model Veloz terbaru.

Untuk harganya sendiri unit termurah dijual dengan banderol Rp206,2 juta. Sedangkan yang paling tinggi hanya sedikit di bawah Rp300 juta.

