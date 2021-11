Toyota Avanza dan Veloz Terbaru Meluncur Hari Ini, Simak Bocoran Spesifikasinya

PIKIRAN RAKYAT - PT Toyota Astra Motor (TAM) akan meluncurkan produk mobil baru pada Rabu, 10 November 2021.

Dari keterangan resminya ke tim Pikiran-Rakyat.com beberapa waktu lalu, mobil yang akan diluncurkan tersebut adalah Toyota Avanza dan Veloz tipe terbaru.

Peluncuran keduanya sehari jelang penyelenggaraan Gaikindo International Auto Show (GIIAS) 2021 yang digelar 11-21 November 2021.

"Melalui surat ini, PT Toyota Astra Motor (TAM) mengundang rekan media untuk menyaksikan acara world premiere of all new Veloz dan all new Avanza," tulis Toyota dalam undangan resmi yang diterima redaksi beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Kerap Alami Telinga Berdenging atau Tinnitus? Simak Penyebab dan Cara Mengatasinya

Siap diluncurkan pada hari ini, tampilan dan bocoran dari salah satu mobil keluarga favorit masyarakat Indonesia tersebut sudah beredar di media sosial.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari berbagai sumber pada Rabu, 10 November 2021, Toyota Avanza dan Veloz terbaru ini menggunakan platform, fitur, dan teknologi yang benar-benar baru.

Sebagai contoh, Toyota Avanza dan Veloz terbaru ini akan menggunakan tranmsisi CVT pada tipe automaticnya.

Tak hanya itu saja, mobil keluarga ini juga diketahui tak akan lagi menggunakan rem tangan model konvensional. Sebagai gantinya, Avanza dan Veloz terbaru nanti akan dilengkapi oleh fitur electric parking brake (EPB) yang dilengkapi dengan auto hold.

Baca Juga: China Mengutuk Kunjungan Delegasi Kongres Amerika Serikat ke Taiwan