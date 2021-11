Wujud Utuh dan Spesifikasi Mitsubishi Xpander dan Xpander Cross Terbaru, Siap Lawan All New Avanza?

PIKIRAN RAKYAT - Mitsubishi merilis New Xpander dan New Xpander Cross di Indonesia, Senin, 8 November 2021.

Kedua mobil ini hadir dengan tampilan serta fitur baru. Xpander dan Xpander Cross facelift rilis dua hari jelang All New Avanza yang akan dilakukan Toyota pada Rabu, 10 November 2021.

Sementara Mitsubishi melakukan ubahan pada Xpander dan Xpander Cross pada sektor eksterior, interior serta penambahan fitur baru.

Apa saja ubahan pada keduanya?

New Xpander

Xpander faceluft tetap mengusung bahasa desain Dynamic Shield pada bagian eksteriornya.

Sementara penyegaran pada bagian eksterior dilakukan pada penggunaan New Front Bumper Design, New T-Shape Headlight with LED2, New Rear Design, New T-Shape LED Tail Light, Side Sill Garnish.

New Mitsubishi Xpander

Dibagian belakang, terdapat Electric Switch Tail Gate Door Handle serta pelek yang sebelumnya ukuran 16 inci kini menjadi 17 inci dengan desain baru. Groud Clearance Xpander terbaru juga lebih tinggi, kini mencapai 220 mm.