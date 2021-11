Spesifikasi Mitsubishi Xpander dan Xpander Cross Terbaru, Harga Masih Rahasia

PIKIRAN RAKYAT - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) merilis New Xpander dan New Xpander Cross di pasar otomotif tanah air hari ini, Senin, 8 November 2021.

Kedua mobil ini meluncur dengan tampilan serta fitur baru. Ubahan pada Xpander dan Xpander Cross terbaru dilakukan Mitsubishi pada sektor eksterior, interior serta penambahan fitur baru.

Naoya Nakamura President Director PT MMKSI mengatakan, Xpander dan Xpander Cross hadir dengan berbagai keunggulan fitur, luxurious, performa dan sistem keselamatan yang semakin baik. Hal ini guna memberikan pengalaman tak terlupakan saat perjalanan.

"Dengan segala keunggulan fitur di sisi interior dan eksterior yang semakin luxurious, performa dan sistem keselamatan yang semakin baik, kami memperkenalkan New Xpander sebagai generasi terbaru, yang akan menjadi partner Anda, para konsumen kami di Indonesia dalam menjalani petualangan hidup," paparnya saat peluncuran secara virtual.

Apa saja pembaruan dari New Xpander dan Xpander? Simak ulasan berikut:

New Xpander

New Xpander tetap mengusung bahasa desain Dynamic Shield pada bagian eksteriornya. Sementara penyegaran dilakukan pada penggunaan New Front Bumper Design, New T-Shape Headlight with LED2, New Rear Design, New T-Shape LED Tail Light, Side Sill Garnish.

Dibagian belakang, terdapat Electric Switch Tail Gate Door Handle serta pelek yang sebelumnya ukuran 16 inci kini menjadi 16 inci dengan desain baru. Groud Clearance Xpander terbaru juga lebih tinggi, kini mencapai 220 mm.