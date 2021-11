Akhirnya Terungkap, Toyota Avanza dan Veloz Terbaru Rilis 10 November 2021

PIKIRAN RAKYAT - Kejelasan terkait peluncuran generasi baru Avanza dan Veloz akhirnya terungkap. Hal ini setelah PT Toyota Astra Motor (TAM) akhirnya mengumumkan peluncuran dua mobil jagoannya tersebut.

Dalam undangan yang diterima redaksi Pikiran-Rakyat.com, peluncuran All New Avanza dan All New Veloz dilakukan 10 November 2021.

Peluncuran keduanya sehari jelang penyelenggaraan Gaikindo International Auto Show (GIIAS) 2021 yang digelar 11-21 November 2021.

"Melalui surat ini, PT Toyota Astra Motor (TAM) mengundang rekan media untuk menyaksikan acara world premiere of all new Veloz dan all new Avanza," tulis Toyota dalam undangan resmi yang diterima redaksi, Senin, 1 November 2021.

Sementara desas-desus terkait kelahiran Avanza dan Veloz terbaru sudah santar terdengar beberapa waktu terakhir.

Bahkan beredar foto dan spesifikasi Avanza dan Veloz baru di dunia maya. Disebutkan bila Avanza dan Veloz baru akan menggunakan platform baru serta dilengkapi dengan berbagai fitur baru.

Salah satunya yaitu penggunaan transmisi berteknologi CVT yang diperkirakan akan menggantikan transmsi matik model sebelumnya.

Selain itu, dari bocoran yang beredar di media sosial, meinunjukan tuas rem tangan manual Avanza akan digantikan model electric parking brake yang sudah dilengkapi auto hold.