Toyota Camry Hybrid Punya Tampilan dan Fitur Baru, Harga Lebih Murah Rp82 Juta

PIKIRAN RAKYAT - PT Toyota Astra Motor (TAM) meluncurkan New Camry Hybrid di Indonesia. Sedan mewah dengan teknologi ramah lingkungan ini hadir dengan tampilan dan fitur baru.

Ubahan yang dilakukan Toyota pada New Camry Hybrid terlihat pada bagian eksterior. Secara tampilan, New Camry Hybrid kini tampil lebih tegas berkat adanya New Astonishing Front Bumper and Grille.

Dibagian samping Toyota New Camry Hybrid kini juga dilengkapi dengan New Striking Silver Alloy Wheel yang membuatnya semakin dinamis.

Diburitan, terdapat New Sharp-Edged LED Rear Lamp with Red Reflex Reflector yang semakin menyegarkan tampilan New Camry Hybrid.

Baca Juga: Pengunjung Ancol Dibatasi, Wisatawan Diimbau Beli Tiket Secara Online

Bagian kabin, Interior New Camry Hybrid menampilkan desain baru dengan penggunaan New Sophisticated. Di area dashboard diberikan New Marvelous Floating Multimedia dan New Extravagant Ornamentation.

Pembaruan lain yang dilakukan Toyota di New Camry Hybrid yaitu penyematan fitur baru. Kini New Camry Hybrid memiliki teknologi safety Toyota yang advance yaitu Toyota Safety Sense 2 (TSS 2).

Teknologi TSS 2 pada New Camry Hybrid menawarkan beragam fitur mulai dari Pre-Colission System (PCS), Dynamic Radar Cruise Control (DRCC) with Curve Speed Reduction, Lane Tracing Assist (LTA), hingga Automatic High Beam (AHB) yang semakin memberikan kenyamanan dan keamanan kepada pelanggan dalam bermobilitas.

Selain itu, New Camry Hybrid dilengkapi dengan advance feature terbaru yang menghubungkan mobil dengan seluruh layanan Toyota melalui T Intouch.