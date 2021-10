Dibandrol Rp300 Jutaan, Honda City Terbaru Siap Jegal Toyota Vios?

PIKIRAN RAKYAT - PT Honda Prospect Motor (HPM) meluncurkan model terbaru City di pasar otomotif Indonesia, Kamis, 28 Oktober 2021. Kelahiran Honda City 2021 bersamaan dengan New Civic 2021.

Beberapa ubahan dilakukan Honda pada New City, seperti pada bagian tampilan serta penambahan fitur baru.

“Honda City merupakan salah satu model Honda yang selalu mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari konsumen di Indonesia sejak lebih dari 20 tahun yang lalu. Kami yakin dengan kehadiran All New Honda City ini dapat memberikan nilai lebih untuk memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia," ungkap Yusak Billy, Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor saat peluncuran.

Ubahan eksterior New City 2021 kental terlihat dibagian depan. Pesaing Toyota Vios ini menggunakan desain serta grille baru.

Pada bagian lampu, New Honda City kini menggunakan Full LED Headlight dengan LED Daytime Running Light, LED Foglight, dan Door Mirror with LED Turning Signal yang tampak elegan.

Pelek juga mengadopsi desain baru dengan ukuran 16 inci. Pada bagian belakang, Honda City terbaru dilengkapi dengan Rear Combi Lamp with LED Light Bars dan Shark Fin Antenna.

Sementara Heat Rejecting Green Tinted Glass melengkapi tampilan eksterior All New Honda City yang berfungsi untuk mengurangi cahaya matahari yang masuk ke dalam kabin sehingga dapat mengurangi suhu panas di dalam kabin.

Pada bagian kabin, City menggunakan panel dashboard baru dengan warna hitam. Meter Cluster dilengkapi dengan Multi Information LCD Display untuk menampilkan berbagai informasi saat berkendara.