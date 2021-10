Yamaha Aerox 155 Hedon Asal Bandung, Saat Modifikasi Motor Dipadukan dengan Fashion

PIKIRAN RAKYAT - Ada saja ide atau kreasi dalam memodifikasi motor. Seperti yang dilakukan Fredy Hadiono dengan tunggangannya, All New Yamaha Aerox 155 Connected.

Pria asal Bandung, Jawa Barat itu melakukan perpaduan antara modifikasi motor dan fashion.

Berbagai ubahan dilakukan pada Yamaha Aerox 155 miliknya. Modifikasi yang dilakukan berfokus pada tampilan.

Seperti mengganti beberapa part berupa shock belakang menggunakan Ohlins, shock

depan upside down KTC, piringan cakram TDR, disc brake depan menggunakan Brembo RCS

Corsa Corta dilengkapi dengan tabung rem Lightech.

Ada juga handle rem kanan menggunakan Accossato, handgrip Domino dan dipermanis dengan bar end Lightech.

Motor hasil kolaborasi brand fashion otomotif Prostreet asal Jawa Barat dan Yamaha Jabar ini menggunakan livery yang telah didesain langsung dengan nuansa racing yang kental.

“kolaborasi dengan Yamaha Jabar kali ini kita membuat konsep racing look from race to lifestyle sesuai dengan tagline Prostreet sendiri. Pengerjaannya kurang lebih satu minggu dengan mengaplikasikan part-part moge ke Yamaha All New Aerox Connected, jadi memang saya sebelum motor datang udah kepikiran mau diapain ini motor, pas datang langsung eksekusi seperti ini," ungkap Fredy dalam keterangan yang diterima Pikiran-Rakyat.com, Kamis, 28 Oktober 2021.

Sedangkan untuk grafis dibuat dengan dinamis serta dipermanis dengan ornamen carbon.