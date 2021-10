Fakta Terungkap, Harga Pertalite Ternyata Bisa Mencapai Rp11.000 Per Liter

PIKIRAN RAKYAT - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite.

Disebutkan PT Pertamina (Persero) yang selama ini menjual BBM jenis Pertalite ternyata harus nombok karena harga yang tidak sesuai. Saat ini, harga BBM Pertalite yang dijual di beberapa daerah (khususnya Jawa Bali) ada di kisaran Rp7.650.

Ternyata dari penjelasan Kementerian ESDM, harga Pertalite saat ini seharusnya sudah menyentuh angka Rp11.000.

"Secara normal harga Pertalite ini sudah berada di atas Rp11 ribu harga keekonomian. Kemudian Pertamina masih tetap harus menjual di harga Rp7.650," kata Direktur Pembnaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih beberapa hari lalu.

Harga perekonomian yang naik ini disebabkan oleh adanya lonjakan harga minyak dunia.

Harga minyak dunia kini telah menyentuh angka US$ 85 per barel. Sedangkan di Indonesia, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada APNB 2021 hanya sebesar US$ 45 per barel.

"Pertamina masih tetap harus jual di harga Rp7.650, ini kembali lagi supaya tidak terjadi keresahan di masyarakat karena adanya kenaikan harga cukup tinggi.