Toyota Prediksi Penjualan Mobil 2021 Tembus 800.000 Unit, Lewati Target Gaikindo

PIKIRAN RAKYAT - PT Toyota Astra Motor (TAM) memprediksi penjualan mobil di 2021 dapat mencapai angka 800.000 unit.

Angka ini melampaui target yang ditetapkan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) sebanyak 750.000 unit.

Hal ini seperti yang disampaikan Direktur Pemasaran PT TAM, Anton Jimmi Suwandy. Dikatakan Anton, adanya relaksasi yang diberikan pemerintah sejak Maret 2021 mampu memberikan stimulus untuk penjualan mobil di Indonesia.

"Di awal tahun prediksi kita sama seperti Gaikindo di angka 750 ribu unit. Tapi rasa-rasanya kalau melihat market kita bisa lebih dari 800 ribu unit," ungkap Anton saat ditemui di BSD, Tangerang Selatan beberapa waktu lalu.

Anton juga menerangkan, relaksasi yang diperpanjang hingga akhir tahun dapat menggairahkan penjualan mobil. Apalagi jelang akhir tahun akan diselenggarakan pameran otomotif GIIAS 2021.

Untuk penjualan di tahun 2021, Anton berharap akan sama hasilnya dengan tahun ini. Namun untuk diskon PPnBM, pihaknya masih belum tahu apakah akan diperpanjang atau tidak tahun depan.

"Tahun depan tentu kita berharap bisa sama dengan tahun ini. Kita belum tahu apakah relaksasi PPnBM diperpanjang tahun depan atau tidak. Tapi bila ekonominya membaik, pandemi stabil, kita berharap tidak up and down lagi," ungkapnya.***