3 Keuntungan Servis Rutin di Bengkel Resmi, Bisa Bikin Harga Jual Mobil Tinggi

PIKIRAN RAKYAT - Meskipun masa garansi kendaraan Anda sudah tidak berlaku, ada baiknya bagi Anda untuk tetap melakukan servis kendaraan di bengkel resmi.

Selain karena proses perbaikan yang lebih terjamin, ada lagi beberapa kelebihan lainnya yang bisa didapatkan jika melakukan hal tersebut.

Head of After Sales Marketing and Promotion Section PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Tegar Adisura menjelaskan memang banyak konsumen yang tak lagi melakukan servis kendaraannya di bengkel resmi jika garansi sudah habis.

Padahal hal tersebut cukup disayangkan mengingat banyak manfaat yang bisa didapatkaan dari servis di bengkel resmi.

Baca Juga: Kapolri Tantang Peserta Lomba Mural, Kritisi Polri Baik Positif Ataupun Negatif

"Ketika masa garansi kendaraan tidk berlaku memang cenderung banyak para kustomer melakukan perawatan di bengkel umum karena faktor biaya yang biasa dibilang lebih rendah.

"Tetapi perlu dipertimbangkan juga untuk para kustomer perawatan kendaraan di dealer resmi ada keuntungan yang mungkin didapatkan," ujarnya beberapa waktu lalu.

Selain Mitsubishi, beberapa brand lain juga menghadirkan program agar konsumen melakukan perawatan rutinya di bengkel resmi. Seperti Toyota, Suzuki dan Honda.

Berikut ini adalah tiga keuntungan servis rutin yang dilakukan di bengkel resmi.