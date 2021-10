Honda Klaim Pemesanan All New BR-V Tembus 900 Unit, Harga Masih Rahasia

PIKIRAN RAKYAT - PT Honda Prospect Motor (HPM) meluncurkan All new BR-V pada 21 September 2021.

Kehadiran mobil ini sudah disambut baik oleh masyarakat Indonesia sejak masih berupa bentuk konsep yakni N7X Concept.

Setelah diluncurkan dan selubung pemesanannya sudah dibuka, ternyata antusias masyarakat terhadap mobil ini terhitung cukup baik.

Business Innovation and Marketing & Sales Director PT HPM, Yusak Billy menyatakan kalau All New Honda BR-V yang dipesan di Indonesia sudah hampir mencapai seribu unit.

Baca Juga: Andin Merana Tahu Irfan Miliki Dendam pada Keluarga Aldebaran, Ikatan Cinta 7 Oktober 2021

"jadi per kemarin kami rekap data ini sudah lebih dari 900 booking. Walaupun sekali lagi ya walaupun tanpa harga yang pasti.

"Kita baru memberikan harga kisaran kalau nanti pajak itu melihat yang berlaku PPnBM 10 persen. Tapi nanti itu bisa juga berubah kalau nanti PPnBM diperpanjang atau ada PP73 atau PP74 ya," kata Yusak Billy pada konfrensi pers yang diadakan Kamis, 7 Oktober 2021.

Dari penjualan tersebut, Yusak Billy menyatakan kalau unit paling laris dari All New Honda BR-V yang dibooking itu merupakan varian tertinggi dengan Honda Sensing.

"Kita sudah mengumpulkan lebih dari 900 booking. Yang setengahnya itu yang ada Honda Sensing," tuturnya menjelaskan kembali.