Usung Teknologi Honda Sensing, All New BR-V Usik Pasar Wuling Almaz?

PIKIRAN RAKYAT - PT Honda Prospect Motor (HPM) baru meluncurkan All New Honda BR-V di pasar otomotif Indonesia pada Selasa, 21 September 2021.

Hadirnya mobil ini membawa standar yang baru pada segmentasi mobil low SUV. Sesuai dengan tagline yang dibawa yakni 'Driving Redefined' All New Honda BR-V membawa banyak teknologi baru yang bisa dibilang pertama kali ada pada segmentasi low SUV.

Saking canggihnya teknologi tersebut, All New Honda BR-V bahkan pede untuk menantang mobil yang ada di kelas atasnya yakni Wuling Almaz RS.

Apalagi jika berbicara mengenai adu fitur canggih mitigasi kecelakaan Honda Sensing yang ada di BR-V melawan WISE yang ada di Almaz terbaru.

Bagaimana kira-kira adu spesifikasi dari kedua mobil ini. Manakah yang lebih unggul di antara satu sama lain?

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari berbagai sumber pada Kamis, 30 September 2021, simak adu spesifikasi antara All New Honda BR-V VS Wuling Almaz RS.

Dimensi

All New Honda BR-V memiliki dimensi panjang 4.520 mm, lebar 1.820 mm, dan tinggi 1.750 mm. Perlu diketahui kalau dimensi ini lebih panjang dibandingkan generasi sebelumnya dengan selisih 70 mm.