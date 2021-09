Rilis di Indonesia, Honda Pastikan All New BR-V Tak Dapat Diskon PPnBM 100 Persen

PIKIRAN RAKYAT - PT Honda Prospect Motor (HPM) meluncurkan mobil SUV Honda All New BR-V pada Selasa, 21 September 2021.

Mobil ini merupakan versi produksi massal (mass production) dari Honda N7X Concept yang dipamerkan sejak Mei lalu.

Resmi diluncurkan hari ini, mobil Honda All New BR-V terbaru sudah bisa dipesan di seluruh diler Honda pada Rabu, 21 September 2021.

Tapi yang menarik adalah, mobil ini sudah dipastikan tak akan dapat diskon PPnBM 100 persen sampai Desember 2021 nanti.

Baca Juga: All New Honda BR-V Resmi Meluncur di Indonesia, Bertabur Fitur Baru

Apa yang menyebabkan mobil SUV murah (low SUV) dari Honda ini tak mendapatkan diskon PPnBM 100 persen.

Dari acara webinar yang berlangsung pada Selasa, 21 September 2021, Business Innovation and Marketing & Sales Director PT HPM, Yusak Billy menyatakan kalau mobil Honda All New BR-V ini memang sudah bisa dipesan oleh masyarakat.

Tapi, pengiriman dan produksi mobil tak akan dilakukan pada tahun ini.

"Mobil ini akan di delivery kan pada tahun 2022. Dan PPnBM baru akan berlaku pada Desember 2021.