Daihatsu Terios Terbaru Meluncur Hari Ini, Simak Bocoran Spesifikasi dan Harganya

PIKIRAN RAKYAT - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) siap meluncurkan mobil baru pada Jumat, 17 September 2021.

Mobil baru yang diluncurkan adalah mobil SUV Daihatsu Terios dengan beberapa ubahan terbaru.

Daihatsu Terios ini akan hadir dengan ubahan yang dipasang pada bagian spesifikasi eksterior dan juga fitur barunya.

Selain itu, mobil Daihatsu Terios terbaru ini juga sudah muncul pilihan tipe yang bisa dipilih oleh para penggunanya.

Baca Juga: Honda Luncurkan Mobil Baru Pekan Depan, Calon 'Penghancur' Pasar Innova?

Bagaimana ubahan spesifikasi dan tipe untuk mobil Daihatsu Terios terbaru ini?

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi Daihatsu pada Jumat, 17 September 2021, Daihatsu Terios akan ditawarkan dalam 9 tipe yang berbeda.

Tipe-tipe tersebut antara lain model X MT yang dijual Rp 210.900.000, X MT DLX Rp 220.900.000, X AT DLX Rp 230.700.000, R MT Rp 243.100.000, R MT DLX Rp 253.100.000.

Lanjut ada tipe R AT harganya Rp 252.900.000, R AT DLX Rp 262.900.000, R MT Custom Rp 255.000.000, dan terakhir ada varian R AT Custom Rp 264.800.000.