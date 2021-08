Toyota Luncurkan Program Baru, Bisa Upgrade Mobil yang Masih Kredit Jadi Baru

PIKIRAN RAKYAT - Guna meningkatkan penjualan jelang akhir tahun, PT Toyota Astra Motor (TAM) meluncurkan program yang mempermudah calon konsumen memiliki produk Toyota

Program yang merupakan bagian dari Total Mobility Solution yang dihadirkan Toyota lewat layanan bertajuk EZDeal yang merupakan paket kredit cicilan ringan.

Selain itu, Toyota juga tengah mempersiapkan program lain, yaitu Toyota Trade-in dan Toyota Official Store Solution (TOSS).

EZDeal merupakan program pembiayaan dengan cicilan lebih ringan hingga 6 tahun.

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor, Anton Jimmi Suwandy mengatakan, program EZDeal cocok untuk generasi milenial yang baru punya penghasilan tapi dana untuk membeli mobil masih terbatas dan ingin memiliki mobil baru.

Baca Juga: 87 Petani di Subang Beroleh Bantuan Rp3,1 Miliar dari Sinergi BUMN

Melalui program ini, konsumen bisa membeli mobil dengan cicilan lebih ringan, dan besaran cicilan bisa disesuaikan dengan perkembangan karir pembeli.

"Dengan EZDeal, pelanggan bisa “start now, start small”. Bisa mendapatkan Toyota Raize dengan cicilan mulai dari Rp2,7 juta per bulan. Selain Raize, Yaris juga masuk ke dalam program EZDeal, dengan cicilan mulai dari Rp3,4 juta per bulan," papar Anton saat jumpa pers secara virtual, Kamis, 26 Agustus 2021.

Sementara untuk program Toyota Trade-In, konsumen bisa melakukan upgrade kendaraan dengan mobil baru, meskipun mobil yang dimiliki masih dicicil.