Spesifikasi Lengkap dan Harga Mobil Listrik Nissan Leaf di Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - PT Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI) baru saja meluncurkan mobil listrik Nissan Leaf pada Rabu, 18 Agustus 2021. Hadirnya mobil ini menjadi rencana elektrifikasi pertama yang dilakukan oleh PT NMDI.

Pasalnya, berbeda dengan Kicks-e power yang sudah meluncur sebelumnya, Nissan Leaf benar-benar menggunakan dapur pacu bertenaga listrik (EV). Karenanya mobil ini menjadi penantian para penggemar otomotif apalagi mereka yang ingin menggunakan mobil ramah energi.

Pada acara peluncuran mobil ini, Presiden Direktur PT Nissan Motor Distributor Indonesia, Evensius Go, mengatakan bahwa All New Nissan leaf ini merupakan perwujudan dari Nissan Intelligent Mobility, yang merupakan filosofi Nissan untuk mengubah cara mobil dikemudikan, ditenagai, dan diintegrasikan ke masyarakat.

"Kami percaya bahwa The All-New Nissan Leaf akan mengubah cara konsumen mobil di Indonesia berkendara.

"Dan mulai menikmati kehidupannya," kata Presiden Direktur PT NMDI, Evensius Go pada Rabu, 18 Agustus 2021 kemarin.

Untuk itu, spesifikasi yang diberikan pada mobil listrik Nissan Leaf ini terhitung cukup mumpuni. Nissan Leaf memiliki bentuk layaknya sebuah mobil hatchback dengan dimensi panjang 4.480 mm, lebar 1.790 mm, dan tinggi 1.540 mm.

Jarak antar sumbu roda (wheelbase) dari mobil ini juga hanya 2.700 mm membuatnya ringkas untuk dikendalikan.

