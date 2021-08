Dijual Terbatas, Mitsubishi Xpander Spesial Edition Tersisa 2.000 Unit

PIKIRAN RAKYAT - Pada Juni 2021 kemarin, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) meluncurkan sebuah mobil Xpander edisi terbatas. Mobil tersebut adalah Mitsubishi Xpander Rockford Fosgate Black Edition.

Berbeda dengan Xpander varian biasa, Xpander Rockford Fosgate Black Edition memiliki berbagai kelebihan di dalam spesifikasinya.

Salah satunya adalah paketan audio berkualitas dari Rockford Fosgate dan juga desain serba hitam yang membuat tampilan mobil menjadi lebih elegan.

Dijual dengan edisi yang terbatas, PT MMKSI menjelaskan kalau sambutan masyarakat terhadap mobil ini cukup baik.

Buktinya, baru dua bulan dijual saja, Mitsubishi Xpander Rockford Fosgate Black Edition ini sudah laku terjual 50 persen.

"Xpander spesial edition dari Rockford Fosgate kita launch di bulan juni kemudian mulai optimal pemasarannya bulan Juli. Kita menjual dan menargetkan hanya 4.000 unit selama 4 bulan.

"Jadi kalau melihat sampai bulan Agustus, sudah terserap di pasar sekitar 2.000 unit. Artinya kita masih on track dengan target yang kita buat," kata Director of Sales and Marketing PT MMKSI, Irwan Kuncoro pada Rabu, 18 Agustus 2021.

Karena respon dari pasar yang cukup baik, bagi Anda yang mengingkan Mitsubishi Xpander Rockford Fosgate Black Edition agar segera bergerak cepat.