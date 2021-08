Nissan Leaf Meluncur di Indonesia, Harga Lebih Mahal dari Hyundai Ioniq

PIKIRAN RAKYAT - PT Nissan Motor Indonesia (NMID) resmi meluncurkan mobil listrik Nissan Leaf terbaru pada Rabu, 18 Agustus 2021. Peluncuran mobil ini dilaksanakan secara virtual.

Peluncuran mobil ini menjadi tombak bersejarah bagi Nissan, karena Nissan Leaf menjadi mobil pertama Nissan yang menggunakan tenaga listrik sepenuhnya (electric vehicle).

"The All New Nissan Leaf melengkapi pilihan teknologi inovatif dan terdepan dalam teknologi mobil listrik yang kami tawarkan bagi para pelanggan Nissan di Indonesia. The All New Nissan Leaf yang merupakan 100 persen full electric vehicle memberikan pengalaman kesempurnaan bagi mobil listrik dengan akselerasi halus, senyap, dan juga zero emission," kata Presiden Director PT Nissan Motor Distributor Indonesia, Evensius Go pada Rabu, 18 Agustus 2021.

Untuk spesifikasinya, Nissan Leaf memiliki banyak fitur dan teknologi canggih di dalamnya. Desain eksterior The All-New Nissan LEAF yang ramping dengan tampilan yang

tajam, dinamis dan aerodinamis.

Di bagian depan, grille V-motion Nissan yang khas bernuansa warna biru jernih menjadi ciri utama The All-New Nissan LEAF bersama dengan lampu utama berbentuk boomerang di bagian depan dan belakang, termasuk pada Daytime Running Lights (DRL) berteknologi LED.

Aksen pada bumper belakang yang berwarna biru, dengan jelas mengidentifikasinya sebagai mobil listrik Nissan.

Perlu diketahui kalau Nissan Leaf terbaru menggunakan baterai lithium-ion 40 kWh yang memungkinkan The All-New Nissan LEAF dapat menempuh jarak sejauh 311 km dalam sekali pengisian daya (charging).

