Update Sirkuit Mandalika, Ada Kabar Baik dari Calon Lintasan MotoGP Tersebut

PIKIRAN RAKYAT - Sebuah kabar baik muncul dari update pembangunan Sirkuit Mandalika pada pertengahan Agustus 2021. Pasalnya aspal lintasan (track lane) dari Sirkuit Mandalika dinyatakan sudah 100 persen selesai.

Kabar gembira tersebut disampaikan oleh akun Instagram Mandalika Grand Prix Association pada Sabtu, 14 Agustus 2021.

Momen ini cukup membahagiakan terlebih lagi mengingat aspal Sirkuit Mandalika selesai sebelum Perayaan HUT ke-76 Republik Indonesia yang jatuh pada Selasa, 17 Agustus 2021 nanti.

"Yay!! Akhirnya yang ditunggu-tunggu, pengaspalan track lanes selesai sudah 100 persen.

"Trek dengan 17 tikungan sepanjang 4.310 mm ini akhirnya tersambung dan menghitam jelang HUT ke-76 Republik Indonesia," kata MGPA dalam keterangan resmi mereka.

Dengan hal ini, MGPA pun yakin Sirkuit Mandalika bisa menyambut ajang MotoGP dan WorldSBK pada tahun ini.

"Welcome to WorldSBK 2021 dan MotoGP 2022! Be Ready!!," tutur keterangan mereka kembali.

Perlu diketahui ini merupakan kabar baik bagi para penggemar balap seluruh Indonesia.