HRSC Kembali Digelar, Honda Brio dan Civic Type R Bakal Adu Balap

PIKIRAN RAKYAT - PT Honda Prospect Motor (HPM) Indonesia kembali menggelar balapan simulator bertajuk Honda Racing Simulator Championship (HRSC) 2 pada Agustus 2021.

Dalam HRSC ke 2 kali ini, akan ada konsep baru yang ditampilkan oleh PT HPM.

Tak lagi menggunakan mobil Brio biasa, HRSC 2 dua yang digelar 21 Agustus mendatang akan menggunakan mobil baru Honda Brio RS Urbanite.

Sedangkan selain itu, konsep yang dibawakan oleh HRSC dua masih akan sama dengan tahun sebelumnya.

Baca Juga: Permintaan Rumah Subsidi Tinggi, Pemerintah Tambah Kuota FLPP 23.362 Unit

Dari webinar yang diselenggarakan Senin, 9 Agustus 2021, HPM menjelaskan bahwa Sama seperti tahun lalu, pada HRSC 2, para peserta akan menggunakan program simulator balap dengan Rfactor 2.

Program tersebut merupakan salah satu simulator balap dengan grafis dan sensasi berkendara yang paling mendekati nyata.

Kejuaraan HRSC 2 mengusung konsep balap Everyone Can Race and Everyone Can Win, dimana setiap peserta akan berlomba mengumpulkan poin di sepanjang 6 seri.