Wuling Jual Mobil Lebih Murah, Saingan Avanza Harganya Lebih Murah dari LCGC

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah berencana memperpanjang diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 0 persen yang berlaku hingga akhir Agustus 2021.

Seiring hal itu, Wuling Motors pun turut memberikan relakasi pada sejumlah produk yang mereka pasarkan di Tanah Air. Seperti Confero yang menerima relaksasi PPnBM 0 persen.

Relaksasi itu membuat harga pesaing Toyota Avanza itu dijual dengan harga lebih murah. Harga Wuling Confero kini dibandrol mulai Rp 146.300.000 dan New Confero S mulai dari Rp 169.800.000 (OTR Jakarta). Harga itu lebih murah dari produk LCGC seperti Toyota Calya yang dijual Rp146 jutaa.

Tidak hanya itu, Wuling juga juga memberikan subsidi PPnBM kepada seri Almaz RS, seri Almaz, dan juga seri Cortez CT yang besarannya sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Hal ini dilakukan dalam rangka memudahkan pelanggan dalam memiliki produk Wuling dan berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional.

“Kami menyambut dengan baik kebijakan PPnBM dari pemerintah yang kembali berlaku sepenuhnya. New Confero dan New Confero S merupakan lini produk Wuling yang termasuk ke dalam program tersebut. Seri Confero yang mengusung tagline The Real Spacious Family MPV ini telah memperoleh respon konsumen yang positif selama relaksasi PPnBM berlangsung dari Maret hingga Mei lalu,” ungkap Michael Budihardja selaku Brand and Marketing Director Wuling Motors dalam keterangannya.

Michael juga menjelaskan, selain seri Confero, Wuling juga memberikan subsidi PPnBM untuk lini produk lain yakni Almaz RS, Almaz dan Cortez Series.

"Langkah ini merupakan bentuk kontribusi dan dukungan Wuling dalam pemulihan perekonomian Indonesia untuk bangkit dari masa pandemi. Melalui program ini, konsumen dapat memiliki banyak pilihan produk yang bisa dimiliki dan dengan besaran subsidi yang sama seperti di bulan sebelumnya,” ungkapnya.