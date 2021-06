Bikin Negara Rugi Rp43 Triliun, Pemerintah Targetkan Berantas Truk ODOL pada 2023

PIKIRAN RAKYAT - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi mengungkapkan satu fakta mengejutkan.

Disebut Budi, setiap tahun negara alami kerugian mencapai Rp43 triliun akibat truk over dimension and over load atau ODOL.

"Berdasarkan laporan Kementrian PUPR, dalam satu tahun kerugian negara akibat truk ODOL mencapai Rp43 triliun. Pelanggaran terbanyak truk overloading 84 persen,” kata Budi dalam webinar Internasional yang berlangsung Kamis, 4 Juni 2021.

Budi mengatakan, truk ODOL menimbulkan masalah sosial yang cukup tinggi. Seperti kerusakan jalan dan juga polusi udara.

Ia merinci, hingga November 2019, berdasarkan hasil dari monitoring truk angkutan barang di 73 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), ada 2.073.698 kendaraan yang masuk UPPKB.

Sebanyak 39 persen atau sebanyak 809.496 unit truk yang melanggar. Dari data tersebut, truk overloading ditemukan mencapai 84,43 persen.

Ia juga menjelaskan, Kementrian Perhubungan terus berupaya untuk memberantas dan mencegah adanya ODOL di jalan raya. Berbagai upaya telah dilakukan seperti melakukan razia serta pelarangan melintas di jalan tol bagi truk ODOL.

"Bentuk keseriusan kami dalam memberantas pelaku ODOL dengan berbagai cara. Seperti bekerjasama dengan Kepolisian dan juga Pemda. Ini dengan normalisasi kendaraan yang over dimensi," katanya.