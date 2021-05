Honda Civic Type R Dapat Penyegaran, Kini Dijual Rp1,17 Miliar

PIKIRAN RAKYAT - PT Honda Prospect Motor (HPM) memberikan penyegaran pada sedan sport andalannya, New Civic type R. Mobil yang pertama kali meluncur di Indonesia pada 2017 ini tampil lebih sporty dan diberikan beberapa fitur baru.

Pada bagian eksterior, New Honda Civic Type R menggunakan desain baru pada bumper bagian depan dan juga belakang.

Pada bagian ban yang berukuran 20” Alloy Wheels juga telah dilengkapi dengan New Tire Pressure Monitoring System untuk memonitor tekanan angin pada ban yang dapat dilihat oleh penggunanya pada panel instrument.

Pengendara akan diberi peringatan melalui layar MID saat sistem mendeteksi tekanan ban mobil yang kurang dari standar.

Dibagian kabin, New Honda Civic Type R kini dilengkapi New Wireless Charging yang memudahkan penggunanya untuk mengisi daya smartphone serta desain baru pada Shift Knob yang terlihat semakin sporty.

Pada bagian roda kemudi juga terdapat perubahan dengan material baru yaitu New Alcantara Wrapped Steering Wheel yang memberikan ketebalan ideal untuk memungkinkan penggunanya merasakan genggaman yang lebih baik.

Selain itu, bagian sistem New Honda Civic Type R yang memungkinkannya mendapatkan stabilitas serta daya tahan yang lebih baik dari sebelumnya. Terdapat tambahan New 2 Piece Disk Brake, ketika sedang berada di tikungan untuk bermanuver, New Honda Civic Type R menghadirkan pengereman yang baik.

Adaptive Damper System pada New Honda Civic Type R juga mendapatkan Re-setting yang memungkinkan mobil memiliki kualitas pengendaraan yang lebih sesuai dan nyaman selama berkendara dengan peredaman yang lebih baik untuk semua mode.