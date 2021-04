Penjualan Meningkat Efek Diskon PPnBM, Suzuki Tingkatkan Produksi Ertiga dan XL7

PIKIRAN RAKYAT - Subsidi PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) membuat penjualan mobil Suzuki melonjak.

Dari laporan penjualan yang diterima Pikiran-Rakyat.com, penjualan wholesales Suzuki pada Maret 2021 mencapai 8.668 unit. Angka ini meningkat 88 persen dibanding Februari 2021.

Sementara data retail sales, penjualan Suzuki di Maret mencapai 8.179 unit atau naik 59% dibanding Februari.

Angka penjualan tersebut didominasi oleh New Carry Pick Up dan mobil yang mendapatkan manfaat relaksasi PPnBM yaitu All New Ertiga dan XL7.

Baca Juga: KKB Kembali Berulah, Kapolda Papua: 1 Brimob Gugur, 2 Lainnya Terluka Saat Baku Tembak

Donny Saputra, 4W Marketing Director PT SIS mengungkapkan, beberapa produk Suzuki mengalami peningkatan penjualan hingga lebih dari 200 persen.

Hal tersebut berkat adanya diskon PPnBM.

"Peningkatan terjadi pada penjualan ritel All New Ertiga hingga sebesar 277% dan XL7 hingga sebesar 224% jika dibandingkan bulan Februari lalu. Hal ini tentunya karena didorong adanya relaksasi PPnBM,” ungkap Donny dalam keterangannya.

Sementara efek PPnBM dari data Gaikindo mencatat, total angka wholesales nasional di bulan Maret 2021 adalah sebanyak 84.910 unit, meningkat 72,6% jika dibandingkan bulan Februari tahun 2021 yang mencatatkan angka wholesales nasional sebanyak 49.202 unit.