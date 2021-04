IIMS Hybrid 2021: Penawaran Wuling, Beli Mobil dapat Drone

PIKIRAN RAKYAT - Untuk pertamakalinya, Wuling Motors Indonesia mengambil bagian dalam ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2021.

Merek ini mengusung tema ‘New Era New Experiences with Wuling’ dengan membawa produk lengkap andalannya yang ditampilkan di area seluas 868m2 di booth D9, Hall D, JIEXPO.

Hadir dalam ajang pameran otomotif bergengsi ini, Wuling membawa banyak program penjualan yang menarik.

Dalam keterangannya pada Pikiran-Rakyat.com, Wuling Motors hadir dalam ajang yang berlangsung pada 15-25 April 2021 dengan memberikan berbagai penawaran.

“Dengan konsep Hybrid Exhibition Experience yang digagas pada IIMS 2021, kami turut serta membawakan beragam produk dan inovasi terdepan dari Wuling dalam tema ‘New Era New Experiences with Wuling’. Dengan semangat Drive For A Better Life.

"Kami mepresentasikan komitmen kami untuk menjadi adaptif dalam menyajikan pengalaman baru melalui beragam produk dan promo menarik yang sayang dilewatkan pengunjung.” ujar Media Relations Wuling Motors, Brian Gomgom.

Dalam IIMS Hybrid 2021 ini, Wuling menyajikan beragam pilihan produk bagi pengunjung pameran baik di JIEXPO maupun secara online.

Sebanyak 10 unit display dihadirkan di booth Wuling yang terdiri dari New Confero S ‘The Real Spacious Family MPV’ dan seri Cortez CT ‘The New Advanced MPV’ untuk segmen MPV.