Kata Dorna Sports Ketika Kunjungi Sirkuit Mandalika, Bamsoet :Mereka Acungkan Dua Jempol!

PIKIRAN RAKYAT - Dorna Sports selaku penyelenggara MotoGP baru saja melakukan kunjungan ke Sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat.

Kunjungan yang dilakukan pada Rabu 7 April 2021 ini dilakukan oleh berbagai pihak seperti Safety Officer The Federation Internationale de Motocyclisme (FIM) Franco Uncini, Managing Director Dorna Sports Carlos Ezpeleta, dan Dorna Race Direction Loris Capirossi.

Dalam kunjungan tersebut, pihak Dorna Sports melakukan pengecekan dan inspeksi teknis pra-homologasi dari sirkuit yang akan menggelar Indonesian Grand Prix tersebut.

Karenanya, ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo menyatakan bahwa Dorna Sports optimis Sirkuit Mandalika pasti bisa menggelar ajang balap MotoGP 2021.

"Seluruh proses pengerjaan lintasan sirkuit dilakukan secara cermat, teliti, dan berstandar tinggi. Didukung panorama alam di kawasan sirkuit yang sangat eksotis, dikelilingi bukit dan juga pantai.

"Tak heran jika pihak FIM dan Dorna Sports sampai mengacungkan dua jempol saat melihat langsung keindahan kawasan Sirkuit Mandalika," kata Bamsoet dalam keterangan resminya.

Bahkan menurutnya Managing Director Dorna Sports, Carlos Ezpeleta sangat tidak sabar untuk menggelar balapan MotoGP di Indonesia.

"Ia sampai menyatakan Welcome to Lombok; House of MotoGP Indonesia,” tutur sang ketua IMI.