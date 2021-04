Tingkatkan Kualitas, ExxonMobil Kenalkan Inovasi Baru di Pelumas Mobil Super

PIKIRAN RAKYAT - PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT EMLI) meluncurkan varian terbaru rangkaian produk Mobil Super. Tidak hanya satu, ada tiga produk Mobil Super yang diperkenalkan EMLI.

Ketiganya yaitu Mobil Super™ All in One Protection, Mobil Super™ Friction Fighter dan Mobil Super™ Everyday Protection.

Rangkaian produk Mobil Super ini telah dilengkapi dengan spesifikasi standar industri terkini API SP dari produsen Mobil 1. Sementara peluncuran ketiga produk anyar ini disebut EMLI guna memenuhi permintaan pasar terkait pelumas mobil untuk mobil keluaran Jepang dan Korea.

Baca Juga: China Cari Gara-Gara, Arahkan Kapal Induk ke Taiwan dengan Dalih Latihan Militer Rutin

Baca Juga: Akhirnya Bocor ke Media, Rekan dan Mantan Manager Jawab Isu Kehamilan Nissa Sabyan

"Dengan kehadiran produk ini, kami terus meningkatkan lini ini ke standar kinerja pelumas mesin tertinggi ILSAC GF-6 dan API SP guna memberikan perlindungan yang terbukti dengan biaya yang terjangkau," papar Christopher Lim, Consumer Brand Director South Asia Pacific saat konfrensi pers virtual, Senin, 5 April 2021.

Sementara General Manager Mobil Consumer Brand Rommy Averdy mengatakan peluncuran produk Mobil ini merupakan upaya EMLi menjawab tantangan pasar otomotif yang semakin hari kian berkembang, dengan hadirnya teknologi modern pada mesin kendaraan roda empat.

"Kami terus berkomitmen dan berupaya selalu terdepan dalam menghadirkan inovasi produk yang dapat memberikan perlindungan," papar Rommy.

Sebagai informasi, pelumas Mobil Super All-in-One Protection merupakan oli mesin full sintetik yang diformulasikan dengan molekul Anti-WearTM.