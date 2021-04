Honda Umumkan Harga City Hatchback RS, Tersedia Enam Pilihan Warna Dijual Mulai Rp289 Juta

PIKIRAN RAKYAT - PT Honda Prospect Motor (HPM) akhirnya mengumumkan secara resmi harga City Hatchback RS. Mobil yang hadir sebagai pengganti Honda Jazz ini dipasarkan Honda dengan harga mulai Rp 289 juta.

Mobil yang diperkenalkan pada 3 Maret 2021 ini hadir dalam dua pilihan transmisi, manual dan CVT.

Dalam pemasarannya, Honda City Hatchback RS menawarkan varian tunggal yaitu RS dan menampilkan desain sporty, kabin yang lapang, mesin paling bertenaga di kelasnya, dan serangkaian fitur canggih yang melebihi ekspektasi.

Yusak Billy, Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor mengatakan Honda City Hatchback RS merupakan produk dengan fitur yang lengkap dan juga value for money.

"Kami juga berterima kasih kepada konsumen yang telah sangat antusias melakukan pemesanan dan menunggu pengiriman mobil ini, kami akan fokus untuk melakukan proses delivery secepatnya kepada konsumen di Indonesia," papar Billy dalam keterangannya pada Pikiran-Rakyat.com.

Mobil ini hadir dalam 6 pilihan warna, di antaranya Phoenix Orange Pearl, Rallye Red, Crystal Black Pearl, Lunar Silver Metallic, Platinum White Pearl, dan varian warna terbaru adalah Meteoroid Gray Metallic.

Honda City Hatchback RS memiliki berbagai fitur, seperti Remote Engine Start, One Push Ignition System, Cruise Control, Audio Steering Switch dan Hands-free Telephone (HFT) Switch dengan Voice Recognition, Multi-Angle Rear View Camera, hingga ULTRA Seat.