Bikin Tampilan Makin Sporty, Hayaidesu Luncurkan Body Protector Khusus CBR150

PIKIRAN RAKYAT - Modifikasi pada motor tidak melulu merubah tampilannya sehingga berbeda dengan model standar. Namun ada juga modifikasi yang dilakukan dengan tujuan memberikan perlindungan pada tunggangan agar lebih aman dan nyaman saat digunakan.

Salah satu cara modifikasi yang bertujuan untuk memberikan rasa aman pada motor yaitu dengan menggunakan body protector.

Hal ini dirasa penting guna merawat bodi motor agar terhindar dari lecet karena benturan ringan serta menjaga kualitas cat.

Hayaidesu, salah satu brand asli Indonesia yang memasarkan body protector untuk berbagai jenis motor. Sebelumnya Hayaidesu telah meluncurkan body protector khusus Yamaha MT-15.

Yang terbaru, Hayaidesu menghadirkan untuk body protector untuk motor Honda CBR150R tipe K45G yang diproduksi dari tahun 2016 sampai tahun 2018.

Kehadiran body protector baru ini melengkapi jenis body protector yang telah dimiliki sebelumnya untuk beberapa model motor matic seperti Yamaha XMAX, All New Yamaha NMAX, Yamaha NMAX old, Yamaha AEROX, Yamaha LEXI, Yamaha ADV150, Honda Vario, Honda PCX, dan Honda Forza.

“Peluncuran produk terbaru ini merupakan salah satu bentuk komitmen Hayaidesu kepada para konsumen pencinta motor sport," kata Pramondiaz Utomo Bako, GM Marketing dari Hayaidesu