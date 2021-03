Perluas Pasar, Deltalube Hadirkan Toko Online dan Resmikan Cabang Baru

PIKIRAN RAKYAT - PT TRKM Grup selaku pemegang merek Deltalube di Indonesia melakukan kebijakan baru di akhir Maret 2021.

Pada akhir bulan ini Deltalube memutuskan untuk membuka toko online yang baru di situs e-commerce Tokopedia dan juga Shopee.

Selain hal tersebut, penyedia oli minyak rem, dan radiator coolant ini juga membuka satu buah toko yang menjadi cabang baru mereka.

Dari keterangan resminya ke tim Pikiran-Rakyat.com, Deltalube menjelaskan bahwa pembukaan toko mereka merupakan salah satu cara untuk tetap mendekatkan diri pada para konsumennya.

Baca Juga: Pemerintah Pusat Larang Mudik Lebaran 2021, Wagub Riza Patria Wanti-Wanti Warga DKI Jakarta

Baca Juga: Kata Pengamat Soal PPnBM 0 Persen: Tak hanya Dinikmati Pelaku Industri, Tapi Perekonomian Nasional

“Pembukaan toko online Official Store Deltalube, menjadi cara kami untuk lebih dekat dengan konsumen. Hal ini juga sejalan dengan anjuran pemerintah untuk mengurangi kegiatan luar ruang untuk pencegahan penyebaran Covid,” ujar Business Development PT TRKM Group Mandaoni Butarbutar.

Mandaoni menambahkan, pembukaan toko online Deltalube juga sebagai satu cara untuk memudahkan konsumen mendapatkan produk Deltalube baik jenis fast moving atau slow moving Deltalube dengan lebih mudah..

Official Store Deltalube bisa dikunjungi di Tokopedia dengan nama toko Deltalube Official, dan di Shopee dengan nama toko Deltalube Official Shop.

Kedua toko ini berstatus Official Store, yang artinya semua produk yang dijual dijamin asli dengan kualitas yang terjamin. Produk yang dijual pun sangat beragam, mulai dari oli mesin motor, oli mesin mobil bensin dan diesel, gear oil, ATF, grease, hingga radiator coolant.