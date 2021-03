Marc Marquez Balik Latihan di Sirkuit MotoGP, Geber Motor Seharga Rp7 Miliar

PIKIRAN RAKYAT - Sebuah kabar baik muncul lagi dari pebalap MotoGP tim Repsol Honda Marc Marquez.

Setelah beberapa hari lalu berlatih menggunakan mini moto di Sirkuit, pebalap berjuluk 'The Baby Alien' ini kembali unjuk gigi setelah cedera pada tahun lalu.

Marc Marquez diketahui kembali berlatih di Sirkuit menggunakan motor balap setelah lama tidak menungganginya.

Tetapi perlu diketahui bahwa motor yang digunakan Marc Marquez bukanlah motor balap yang ia gunakan untuk balapan di ajang MotoGP.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram resminya, Marc Marquez berlatih di Sirkuit Catalunya Spanyol menggeber motor gede Honda RC213V-S.

Perlu diketahui bahwa motor yang digunakan oleh Marc Marquez merupakan motor dengan spesifikasi MotoGP tapi masih legal untuk digunakan di jalan raya.

"Tes Day in Montmelo with the RCV213V-S," katanya dalam postingan akun Instagram miliknya.

Perlu diketahui bahwa motor Marc Marquez ini memiliki spesifikasi yang fantastis.