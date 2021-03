Honda Resmi Rilis City Hatchback RS di Indonesia, Simak Spesifikasi Lengkapnya

PIKIRAN RAKYAT - PT Honda Prospect Motor (HPM) resmi merilis City Hatcback RS di Indonesia. Honda City Hatcback RS hadir dengan mengusung konsep "Elevate Your Move”.

Kehadiran mobil ini disebut Honda mewarisi berbagai keunggulan yang menjadi ciri khas model City sekaligus karakter hatchback Honda, yaitu desain eksterior yang stylish, ruang belakang yang luas, panel instrumen berkualitas tinggi dan fitur canggih yang melebihi ekspektasi di kelasnya.

Dibagian eksterior, Honda City Hatchback RS mengusung desain cutting edge design dengan garis karakter yang kuat dan desain lampu terkini dengan Full LED Headlight with LED Daytime Running Light, LED Foglight, dan Rear Combi Light with LED light bars.

Selain itu, warna hitam glossy pada Front Upper Grille, Side Door Mirror, Shark Fin Antenna, dan 16” Sporty Alloy Wheels yang memiliki aksen warna hitam yang semakin menambah karakter sporty pada mobil ini.

Aerokit eksklusif RS seperti Rear Bumper with Diffuser, Fog Garnish, Front Bumper Lower Mesh Grille tampil pada bagian eksterior.

Kombinasi aerokit dan bumper pada Honda City Hatchback RS telah dikembangkan melalui pengujian pada terowongan angin oleh Honda Research & Development di Sakura, Jepang yang juga mengembangkan Formula1 untuk tingkat aerodinamika yang lebih baik.

Mobil ini juga dilengkapi fitur seperti Remote Engine Start yang dapat menghidupkan mesin kendaraan dan A/C secara otomatis sebelum memasuki kendaraan. Honda City Hatchback RS merupakan model pertama di kelasnya yang memiliki fitur ini, yang sebelumnya dihadirkan Honda untuk model-model premium seperti All New Honda Accord, New Honda Civic, dan juga New Honda CRV.