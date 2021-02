Lanjutkan Perkenalan Pajero Sport Terbaru, Mitsubishi Gelar Pameran di 10 Kota

PIKIRAN RAKYAT - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) meluncurkan varian terbaru All New Pajero Sport pada Selasa, 16 Februari 2021.

Model ini menggantikan model sebelumnya yang keluar pada tahun 2017 lalu.

Hadir ke publik pada pertengahan Februari 2021, hadirnya Mitsubishi Pajero Sport disambut baik oleh berbagai kalangan.

Hal ini dibuktikan oleh peluncuran mobil tersebut yang dilaksanakan secara virtual di beberapa kota besar seperti Medan, Surabaya, Pekanbaru, Bandung, Palembang, Makassar, Semarang.

"Kehadiran New Pajero Sport di berbagai daerah dan kota besar di Indonesia merupakan kelanjutan dari peluncuran model baru tersebut untuk pasar Indonesia dan sebagai upaya memperkenalkan dan mendekatkan New Pajero Sportkepada masyarakat yang lebih luas," tutur Director of Sales & Marketing PT MMKSI, Irwan Kuncoro.

Demi bisa mempromosikan mobil ini pada publik, PT MMKSI akan roadshow keliling Indonesia untuk memperkenalkan mobil Mitsubishi Pajero Sport Facelift 2021 ini.

"Konsumen dapat secara langsung melihat dan mendapatkan impresi langsung dengan menghadiri pameran spesial di kotanya serta melakukan tes drive New Pajero Sport.