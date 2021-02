New Pajero Sport Lebih Mewah dengan Berbagai Penyempurnaan Teknologi Terkini, Berikan juga Banyak Keuntungan

PIKIRAN RAKYAT - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) sebagai distributor resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi di Indonesia dari Mitsubishi Motors Corporation (MMC), memperkenalkan Mitsubishi New Pajero Sport untuk pasar Indonesia.

New Pajero Sport kali ini adalah hasil dari pengembangan dan penyempurnaan dari Pajero sebelumnya. New Pajero Sport hadir dengan beragam pengembangan dan penyempurnaan, menjadi sebuah SUV yang lebih tangguh, lebih mewah dan dilengkapi dengan fitur dan teknologi mutakhir, yang menjadikannya SUV istimewa, raja dari SUV.

Naoya Nakamura President Director PT MMKSI, menegaskan pasar Indonesia menerima positif Mitsubishi Pajero Sport, dibuktikan dengan jumlah Pajero Sport di Indonesia yang telah mencapai ratusan unit kendaraan.

Tagline “Live the Adventure” menggambarkan personifikasi pengguna yang telah mencapai kesuksesan namun tetap menjaga semangat hidup (passion) untuk terus berusaha meraih pencapaian dan mimpi yang lebih baik. Untuk itu New Pajero Sport merupakan partner yang tepat untuk menemani para pengendara meraih mimpi sekaligus menikmati gaya hidup petualangan tanpa batas.

Desain Berkelas dengan Kualitas Tinggi

New Pajero Sport hadir dengan penyegaran desain pada sisi eksterior dengan bahasa desain Dynamic Shield khas Mitsubishi Motors telah mendapatkan penyegaran dan memberikan tampilan depan yang tegas, percaya diri dan memberikan visibilitas baik. Sorotan pembaruan terdapat pada: New Dynamic Shield Grille design, Power Tail Gate (dengan Kick sensor dan remote control), Active Cornering Lamp, Sunroof, New Front Combination Lamp. Selain itu sisi eksterior juga menawarkan desain berkelas dan berkualitas tinggi, dengan pembaruan pada: New Better Hood Visibility, New Alloy Wheels 18-Inch Two Tone, New Fin-type Antenna dan New Design of Rear Combination Lamp.

Baca Juga: Banjir Pertama di Tahun 2021 Menerjang Jatipadang Jakarta Selatan, Warga Mengeluh Belum Ada Bantuan

Kabin yang Lebih Mewah dan Nyaman

Sisi interior New Pajero Sport menawarkan kemewahan dan kenyamanan kabin dengan kualitas tinggi, dengan sorotan pembaruan pada: New Head Unit 8” dengan Smartphone-Link Display Audio (SDA), New LCD Meter Cluster 8” 2, Multi Around View Monitor, New Design Dual Zone Climate Control AC, New Auto Dimming Rear-view Mirror, New Hand Free Steering Switch, New Floor Console, dan New AC Power Outlet.