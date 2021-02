Simak Spesifikasi dan Harga Lengkap New Mitsubishi Pajero Sport 2021

PIKIRAN RAKYAT - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) meluncurkan new Pajero Sport hari ini, Selasa, 16 Februari 2021.

Mobil SUV andalan Mitsubishi ini hadir dengan berbagai pembaruan, baik dari sisi eksterior, interior, mesin serta perfoma.

"Dengan segala keunggulan yang dilengkapi pada New Pajero Sport, kami berharap model ini mendapatkan penerimaan yang lebih baik lagi, sekaligus dapat menjadi partner Anda dalam meraih pencapaian dan mimpi serta melakukan petualangan untuk hidup yang lebih hidup. Live the adventure!” papar Naoya Nakamura President Director PT MMKSI saat peluncuran.

Lantas apa saja pembaruan yang dilakukan Mitsubishi pada pesaing Toyota Fortuner ini?

Dibagian eksterior, pada bagian eksterior, new Pajero Sport 2021 tetap mengusung desain 'Dynamic Shield' khas Mitsubishi.

Pembaruan terdapat pada New Dynamic Shield Grille design, Power Tail Gate (dengan Kick sensor dan remote control2, Active Cornering Lamp, Sunroof, New Front Combination Lamp.

Selain itu sisi eksterior, new Pajero Sport kini menggunakan New Better Hood Visibility, pelek baru berukuran 18 inci dengan dua kombinasi warna, New Fin-type Antenna dan New Design of Rear Combination Lamp.