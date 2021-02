Mitsubishi Pajero Sport Rilis di Indonesia, Harga Mulai Rp567 Juta

PIKIRAN RAKYAT - Mitsubishi Pajero Sport terbaru resmi meluncur di Indonesia. Mobil di kelas SUV ini diluncurkan PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) secara virtual hari ini, Selasa, 16 Januari 2021.

Naoya Nakamura President Director PT MMKSI mengatakan, sejak diluncurkan pertama kali tahun 2009, Pajero Sport mampu menarik perhatian konsumen di Indonesia.

Hal ini dibuktikan dengan raihan penjualan Pajero Sport yang telah mencapai 164.773 unit dalam waktu 11 tahun.

"Dengan segala keunggulan yang dilengkapi pada New Pajero Sport, kami berharap model ini mendapatkan penerimaan yang lebih baik lagi, sekaligus dapat menjadi partner Anda dalam meraih pencapaian dan mimpi serta melakukan petualangan untuk hidup yang lebih hidup. Live the adventure!” ungkap Nakamura saat peluncuran.

Beberapa ubahan dilakukan Mitsubishi pada Pajero Sport.

seperti pada bagian eksterior, mobil yang jadi pesaing Toyota Fortuner ini tetap mengusung desain 'Dynamic Shield' khas Mitsubishi. Pembaruan terdapat pada New Dynamic Shield Grille design, Power Tail Gate (dengan Kick sensor dan remote control2, Active Cornering Lamp, Sunroof, New Front Combination Lamp.

Selain itu sisi eksterior juga menawarkan desain berkelas dan berkualitas tinggi, dengan pembaruan pada: New Better Hood Visibility, New Alloy Wheels 18-Inch Two Tone, New Fin-type Antenna dan New Design of Rear Combination Lamp.