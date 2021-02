Rilis di Indonesia, Berikut Spesifikasi dan Harga All New Honda PCX 160

PIKIRAN RAKYAT - PT Astra Honda Motor (AHM) resmi merilis All New Honda PCX di Indonesia.

Skutik bongsor ini hadir dengan ubahan yang bisa disebut menyeluruh. Mulai dari desain, mesin hingga fitur.

Untuk urusan dapur pacu, All New PCX kini menggendong mesin dengan kapasitas 160cc 4 katup enhanced Smart Power plus (eSP+), serta memiliki teknologi minim gesekan dan performa yang meningkat.

Baca Juga: Tes Kepribadian: Bentuk Dahi Bisa Menentukan Kepribadian Aslimu Lho

Untuk tampilan baru dengan desain yang mewah dan dinamis memberikan ekspresi berkelas tinggi dan semakin mendukung gaya pengendaranya. Ditunjang fitur Honda Selectable Torque Control (HSTC) pada tipe ABS dan e:HEV, skutik ini memberikan rasa aman bagi pengendara saat melintasi jalan yang licin.

President Director AHM Keiichi Yasuda mengatakan selama satu dekade kehadirannya di Indonesia, skutik premium Honda PCX selalu ingin memberikan kenyamanan dan ekspresi elegan bagi pengendaranya.

Dengan berbekal mesin, desain, dan fitur terbaru, All New Honda PCX series diharapkan Honda dapat semakin melengkapi kesenangan berkendara bagi pecinta skutik premium yang juga mendambakan teknologi tinggi.

Baca Juga: 9.343 Nakes di Kabupaten Bekasi Sudah Divaksin Covid-19, Wakil Jubir Satgas Covid-19: Bisa Tembus 90 Persen

“Dilengkapi mesin terbaru 160cc dengan 4 katup eSP+, menjadikan All New Honda PCX series semakin nyaman dikendarai dalam berbagai situasi, baik di perkotaan maupun jarak jauh. Perubahan pada ukuran ban yang semakin besar juga mendukung skutik premium ini semakin nyaman dan tampil berkesan,” ujar Yasuda saat peluncuran.