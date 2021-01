Usung Konsep ILMU, Jadi Kiat Suzuki Carry Kuasai Pasar Segmen Pikap di 2020

PIKIRAN RAKYAT - Pada 21 Januari 2021 kemarin, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Indonesia meluncurkan New Carry Pick Up dengan tampilan baru.

Mobil ini diberikan penyegaran oleh PT SIS di bagian bumper depan yang dibuat lebih menarik serta diberikan penambahan alat pemadam api ringan (APAR) di dalam mobil.

Dijual dengan harga Rp 152 jutaan, PT SIS yakin Suzuki akan kembali mampu kuasai penjualan segmentasi mobil pikap di Indonesia seperti tahun lalu.

Baca Juga: Jadi Mobil Terlaris di Indonesia Tahun 2020, Harga Bekas Honda Brio Bikin Kaget

Apalagi dalam peluncuran mobil yang dilakukan secara virtual tersebut, PT SIS menjelaskan konsep baru dari Suzuki Carry yaitu ILMU.

Apa itu konsep ILMU yang dijelaskan oleh PT SIS dalam peluncuran Suzuki Carry terbaru?

Managing Director 4W Sales dan Marketing PT SIS, Hideaki Tokuda menyatakan penyegaran produk di awal tahun ini merupakan komitmen Suzuki untuk terus menghadirkan beragam pilihan kepada konsumen.

Baca Juga: Mulai Masuki Musim Hujan, Ini 5 Tips Perawatan Wiper Mobil

"“Kami akan terus meluncurkan produk, baik baru maupun penyegaran, sehingga bisa selalu sesuai dengan kebutuhan konsumen.

"termasuk peluncuran tampilan baru New Carry Pick Up ini. Penyegaran ini kami yakini membuat New Carry Pick Up lebih kokoh, tangguh, dan aman," tuturnya beberapa waktu lalu.