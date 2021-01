Impor dari Jepang 40 Unit per Bulan, Inden Suzuki Jimny Kini Capai Waktu Dua Tahun

PIKIRAN RAKYAT - Sejak pertama kali diluncurkan, generasi terbaru Suzuki Jimny di Indonesia menerima sambutan yang baik di pasar otomotif Tanah Air.

Bahkan kabarnya, inden (masa tunggu) Suzuki Jimny di Indonesia mencapai waktu waktu hingga 10 tahun.

Namun seperti dijelaskan Head of 4W Brand Development & Marketing Research PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Harold Donnel, saat ini supply Jimny yang didatangkan dari Jepang berjalan lancar.

Rata-rata, tiap bulan Suzuki Indonesia menerima sebanyak 40 sampai 50 unit Jimny.

"Supply dari negara asal lancar. So far yang kita terima 40 sampai 50 unit per bulannya," ungkap Harold kepada Pikiran-Rakyat.com, Jumat 15 Januari 2021.

Harold menjelaskan, kuota impor Jimny untuk Indonesia masih stabil sejak pertama pada ajang GIIAS 2018.

"Untuk kuota impor masih sama," jelas Harold.