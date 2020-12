Liburan Akhir Tahun, Waktunya Cari Petualangan Baru dengan Mitsubishi Pajero Sport

PIKIRAN RAKYAT - Lebih dari sepuluh tahun sudah, mobil Pajero Sport hadir di hati para penggemar otomotif Indonesia. Kini, di penghujung tahun 2020, Pajero Sport kian menjelma menjadi SUV andalan dengan segudang keunggulannya.

Masa pandemi memaksa hampir seluruh masyarakat untuk berdiam diri di rumah dan meninggalkan berbagai aktivitas di luar rumah. Namun, liburan akhir tahun ini terlalu sayang jika dilewatkan tanpa sedikitpun menginjakkan kaki ke tempat tujuan liburan, terutama wisata alam, untuk sekedar melepas penat.

Oleh karena itu, menyongsong pergantian tahun, tak ada salahnya untuk mencoba berpetualang bersama keluarga ke tempat-tempat baru. Perjalanan mendatangi tempat-tempat wisata di luar kota, terutama di luar ibu kota, tentunya membutuhkan kendaraan yang tangguh. Sebab, kita tak pernah tahu medan jalanan seperti apa yang kita hadapi.

Pajero Sport tentu bakal jadi salah satu SUV pilihan yang dapat dilirik. Keandalan mobil keluaran pabrikan berlambang tiga berlian ini sudah tak diragukan lagi. Ketangguhan itu berpadu dengan kenyamanan berkendara bagi pengemudi dan penumpang yang tiada bandingnya.

Pajero Sport ditawarkan dalam 6 varian, yakni:

1. Exceed (4x2) MT - Rp 491.500.000

2. Exceed (4x2) AT - Rp 506.500.000

3. GLX (4x4) MT - Rp 548.500.000

4. Dakar (4x2) AT - Rp 549.500.000

5. Dakar Ultimate (4x2) AT - Rp 593.500.000

6. Dakar (4x4) AT - Rp 702.000.000

Di bulan Desember 2020, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menawarkan kemudahan dalam melakukan pembelian dan proses kepemilikan kendaraan.

