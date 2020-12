Hyundai Rilis SUV Mewah Palisade di Indoensia Hari ini, Simak Bocoran Fiturnya

PIKIRAN RAKYAT - Hyundai Indonesia memastikan peluncuran satu produk baru hari ini, Rabu 16 Desember 2020.

Hal ini terungkap melalui unggahan akun Instagram Hyundai Indonesia @hyundaimotorindonesia para Rabu, 15 Desember 2020.

Dalam unggahan tersebut disebutkan, peluncuran bakal dilakukan Hyundai secara virtual di situs resmi www.hyundaimotorshow.com pada pukul 15.00.

"Get ready to meet the remarkable Hyundai SUV," terang Hyundai dalam unggahannya.

Meski tidak menyebutkan mobil apa yang bakal diluncurkan, namun disinyal Hyundai Indonesia bakal menghadirkan Palisade di pasar otomotif Tanah Air.

Indikasi peluncuran produk baru juga terlihat dari pameran virtual yang digelar Hyundai. Dimana terdapat satu mobil yang masih ditutup cover warna putih bertuliskan 'Coming Soon: For a Remarkable Life'.

Sementara bocoran peluncuran Palisade juga pernah diungkapkan Managing Director PT Hyundai Motor Indonesia (HMID), Makmur.