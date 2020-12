Prestige Motors Caplok Sebagian Saham Renault Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Dealer importir kendaraan umum, Prestige Motorcars membeli sebagian saham PT Maxindo Renault Indonesia (MRI) yang merupakan distributor resmi brand Renault di Indonesia.

Kedua perusahaan ini membentuk aliansi baru dengan menjanjikan penetrasi pasar dan juga meningkatkan kualitas pelayanan. Namun sayangnya, tidak disebutkan presentasi saham dari kesepakatan kolaborasi antara keduanya.

Davy Tuilan, Chief Operating Officer PT MRI menerangkan, Renault Indonesia tetap berkomitmen untuk tetap agresif di pasar otomotif Indonesia meskipun di tengah pandemi saat ini.

"Salah satu langkah yang dilakukan ialah menambah 16 lokasi dealer resmi dan menutup tahun dengan pencapaian total 35 dealer di seluruh Indonesia," ungkap Davy dalam keterangan resminya pada Pikiran-Rakyat.com.

Imbas Perubahan strategi dari terbentuknya aliansi ini ialah seperti terbentuknya layanan Renault Used Car Sales, After sales part and services, Smart Communication dengan penggabungan Digital Social Media dan Konvensional.

Selain itu aliansi ini akan menjadikan Renault EV model sebagai penarik inquiry dan awareness di diler-diler resmi Renault di Indonesia.

“Saya berharap dengan bergabungnya Prestige Motorcars di dalam MRI mampu menambahkan pengalaman dan warna yang berbeda kepada masyarakat Indonesia dalam memilih mobil idamannya, baik untuk personal maupun untuk keluarga.” ucap Andrew Limbert selaku Chief Executive Officer MRI.