Suzuki Auto Value, Tukar Tambah Mobil Bisa dapat Tambahan Diskon Jutaan Rupiah

PIKIRAN RAKYAT - Pada bulan Periode Oktober-November 2020 kemari, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Indonesia memberikan program penjualan tukar tambah dengan tawaran yang menarik.

Mereka akan memberikan cashback sebanyak 4 juta rupiah bagi konsumen yang menukar mobil lamanya dengan Suzuki XL7, All New Ertiga, maupun Suzuki SX4 S-Cross yang ditukar tambah melalui layanan Auto Value.

Meskipun sudah berakhir, Suzuki memutuskan kembali memperpanjang masa berlaku program penjualan tersebut hingga Desember 2020.

Ada alasan mengapa Suzuki memperpanjang promo penjualan menarik milik mereka ini.

Berdasarkan rilisan resminya ke tim Pikiran-Rakyat.com, Suzuki memperpanjang program tersebut karena melihat antusiasme banyaknya pelanggan Suzuki yang ingin melakukan tukar tambah.

Selain itu, Menurut Hendro Kaligis, Head of Business Development PT Suzuki Indomobil Sales, perpanjangan program ini merupakan salah satu apresiasi untuk pelanggan dalam rangka ulang tahun Suzuki Indonesia yang ke-50.

“Selain itu, kami melihat minat konsumen yang mengikuti

program ini cukup tinggi. Untuk itu, kami perpanjang programnya sampai 31 Desember 2020.

"Artinya masih ada kesempatan untuk mendapatkan extra cashback sampai dengan 4 juta hingga akhir tahun hanya dengan melakukan tukar tambah di Auto Value yang ada di Jabodetabek, Semarang, Cirebon, Surabaya, Jambi dan Bangka Belitung," tutur Hendro Kaligis dalam keterangannya.