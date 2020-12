Tawarkan Diskon Hingga 20 Persen, Mitsubishi Luncurkan Program Khusus Jelang Musim Hujan

PIKIRAN RAKYAT - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) meluncurkan layanan purnajual baru bertajuk Mitsubishi Protect.

Layanan ini berguna bagi konsumen untuk melindungi kendaraan jelang musim hujan dengan program bertajuk Rainy Campaign.

Rainy Campaign merupakan program paket perawatan kendaraan Mitsubishi yang tidak hanya bertujuan untuk mempersiapkan kendaraan saat musim hujan, namun juga jelang libur akhir tahun 2020 hingga awal tahun 2021.

"Program Rainy Campaign untuk persiapan kendaraan pada periode akhir tahun dan menghadapi musim hujan. Program ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman dalam berkendara," ungkap Eiichiro Hamazaki, Director of After Sales Division PT MMKSI dalam keterangan resminya pada Pikiran-Rakyat.com.

Hamazaki menambahkan, tujuan dari program Rainy Campaign ialah mensosialisasikan pentingnya penggunaan suku cadang asli Mitsubishi Motors.

Selain Mitsubshi, Toyota juga meluncurkan program perawatan bertajuk Safe December. Program ini bertujuan untuk perawatan kendaraan jelang akhir tahun.

Sementara program ini ditujukan untuk produk Mitsubishi seperti Pajero Sport, Xpander, Mirage dan Outlander Sport dengan periode program 1 Desember 2020 – 2 Januari 2021 di seluruh dealer resmi Mitsubishi.