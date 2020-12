Jangan Salah, 5 Perlengkapan Riding Gear ini Wajib Digunakan untuk Main Motor Off Road

PIKIRAN RAKYAT - Pengendara motor wajib menggunakan riding gear yang tepat dan sesuai dengan fungsinya agar aman dan nyamanan saat digunakan.

Begitu juga saat melakukan aktifitas berkendara di jalanan off road.

Dibutuhkan riding gear khusus agar dapat memaksimalkan kegiatan berkendara.

Dijelaskan Manager Safety Riding PT Astra Honda Motor (AHM) Johanes Lucky, riding gear yang digunakan untuk kegiatan off road maupun di jalan raya tidak jauh berbeda.

Namun terdapat beberapa elemen riding gear yang memiliki bentuk dan spesifikasi yang berbeda.

"Perbedaan ini paling jelas dapat dilihat antara bentuk helm untuk berkendara off road dan on road yang berbeda, disesuaikan dengan kondisi jalan yang dilintasi. Selain itu, perbedaan bentuk tersebut juga disesuaikan kondisi fisik yang berbeda saat berkendara saat di jalan off road dan on road,” ujar Lucky dalam keterangannya pada Pikiran-Rakyat.com.

Berikut riding gear yang harus disiapkan saat berkendara off road :