Honda e Sabet Penghargaan Mobil Terbaik di Jerman

PIKIRAN RAKYAT - Honda e meraih prestasi tertinggi di Jepang.

Mobil berteknologi elektrik ini menyabet gelar mobil terbari di Jerman.

Ini menjadikan Honda e sebagai mobil asal Jepang pertama yang meraih gelar German Car of the Year 2021 di ajang tahunan Car of The Year di Jerman.

Selain gelar tertinggi, Honda e juga menyabet penghargaan di kategori “New Energy” di ajang yang sama.

Penghargaan German Car of the Year 2021 dinilai oleh dewan juri dari jurnalis mobil Jerman terkemuka.

Juri dalam ajang ini menguji dan mengulas mobil terbaru, mengurutkannya menurut kegunaan, karakteristik mengemudi, relevansi pasar, dan tingkat inovasi. Pemenang dari lima kategori, yaitu kategori Compact, kategori Premium, kategori Mewah, kategori New Energy dan kategori Performa kemudian kembali dinilai untuk menentukan pemenang keseluruhan.

Katsuhisa Okuda, CO & President of Honda Motor Europe mengatakan gelar Honda e sebagai mobil Jepang pertama yang dianugerahi German Car of the Year merupakan kehormatan besar bagi Honda.