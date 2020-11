Gara-gara Almaz, Wuling Diganjar Penghargaan Best Innovation

PIKIRAN RAKYAT - Teknologi WIND yang dibenamkan Wuling di Almaz diganjar penghargaan Marketing Award 2020 kategori The Best Innovation in Marketing.

Penggunaan teknologi ini disebut mampu menyita perhatian konsumen hingga akhirnya mendapat penghargaan tersebut.

Brian Gomgom selaku Media Relations Wuling Motors mengatakan, sejak diperkenalkan pada 2019, teknologi voice command Wuling Indonesian Command disambut antusias oleh masyarakat.

"Tentu kami berterima kasih atas apresiasi yang diberikan melaui penghargaan ini. Berlandaskan semangat Drive For A Better Life, kami terus berinovasi melalui teknologi, lini kendaraan, sampai dengan layanan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia,” jelas Gongom dalam keterangannya pada Pikiran-Rakyat.com.

WIND ialah inovasi perintah suara berbahasa Indonesia yang memungkinkan pengguna menyalakan, mematikan atau mengoperasikan beragam fitur kendaraan.

Mulai dari pendingin udara, jendela, panoramic sunroof, akses fitur hiburan seperti musik atau radio, melakukan panggilan telepon, menjalankan aplikasi misalnya Wuling Link atau TPMS, hingga informasi waktu dan tanggal.

